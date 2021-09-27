В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n160766-kogda-zakonchitsya-epidemiya-koronavirusa-rasskazali-v-pfizer.html

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Пандемия коронавируса может завершиться в течение года, однако возвращение к нормальной жизни, вероятно, состоится с определенными оговорками — скорее всего, продолжат появляться новые штаммы. Кроме того, людям, вероятно, придется ежегодно вакцинироваться.

Директор одного из ведущих разработчиков вакцин от коронавируса — компании Pfizer — Альберт Бурла заявил об этом в интервью телеканалу CNBC.

У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные, — подчеркнул он.



Эти прогнозы совпадают с ожиданиями Стефана Банселя — гендиректора другого производителя вакцин, компании Moderna, который также считает, что пандемия коронавируса пойдет на спад в 2022 году.

Источник: CNBC