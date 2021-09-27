У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Пандемія коронавірусу може завершитися впродовж року, проте повернення до нормального життя, ймовірно, відбудеться з певними застереженнями — скоріше за все, продовжать з’являтися нові штами. Крім того, людям, ймовірно, доведеться щороку вакцинуватися.

Директор одного з провідних розробників вакцин від коронавірусу — компанії Pfizer — Альберт Бурла заявив про це в інтерв’ю телеканалу CNBC.

У нас будуть вакцини, яких вистачить як мінімум на рік, і я думаю, що найбільш вірогідним сценарієм буде щорічна вакцинація, але насправді ми не знаємо, нам потрібно почекати та подивитися дані, — наголосив він.



Ці прогнози співпадають з очікуваннями Стефана Банселя — гендиректора іншого виробника вакцин, компанії Moderna, який також вважає, що пандемія коронавірусу піде на спад у 2022 році.

Джерело: CNBC