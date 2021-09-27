Тигр. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160765-tygr-napav-na-grybnykiv-u-rosiyi-incydent-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Тигр напав на грибників у Росії — від переляку вони залізли на дерево і змушені були сидіти там близько години, поки хижак не втратив до них інтерес.

Чоловіки злякалися, що тварина може забратися на дерево за допомогою кігтів, проте вона пішла. Відповідне відео з’явилося на YouTube.

Подія трапилася біля села Соколівка в Лозівському районі. Амурський тигр голосно гарчав, чим налякав місцевих грибників. Коли звір пішов, чоловіки спустилися з дерева і швидко покинули лісовий масив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що суматранський тигр на прізвисько Густі зробив «олімпійський» стрибок у висоту за ласощами. Кумедний випадок стався в американському зоопарку Оклахома-Сіті. Хижак зумів подолати перешкоду, яке вище за нього вдвічі.

Джерело: Amurlife