Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Тигр. Фото: istock

Тигр напав на грибників у Росії — інцидент потрапив на відео

27 вер 2021, 11:13
999

Тигр напав на грибників у Росії — від переляку вони залізли на дерево і змушені були сидіти там близько години, поки хижак не втратив до них інтерес.

Чоловіки злякалися, що тварина може забратися на дерево за допомогою кігтів, проте вона пішла. Відповідне відео з’явилося на YouTube.

Подія трапилася біля села Соколівка в Лозівському районі. Амурський тигр голосно гарчав, чим налякав місцевих грибників. Коли звір пішов, чоловіки спустилися з дерева і швидко покинули лісовий масив.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що суматранський тигр на прізвисько Густі зробив «олімпійський» стрибок у висоту за ласощами. Кумедний випадок стався в американському зоопарку Оклахома-Сіті. Хижак зумів подолати перешкоду, яке вище за нього вдвічі.

Джерело: Amurlife

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів