Тигр напал на грибников в России — инцидент попал на видеоhttps://racurs.ua/n160765-tigr-napal-na-gribnikov-v-rossii-incident-popal-na-video.htmlРакурс
Тигр напал на грибников в России — от испуга они залезли на дерево и вынуждены были сидеть около часа, пока хищник потерял к ним интерес.
Мужчины испугались, что животное может забраться на дерево с помощью когтей, однако животное ушло. Соответствующее видео появилось на YouTube.
Происшествие случилось около села Соколовка в Лазовском районе. Амурский тигр громко рычал, чем напугал местных грибников. Когда зверь ушел, мужчины спустились с дерева и быстро покинули лесной массив.
Напомним, ранее мы сообщали, что суматранский тигр по кличке Густи совершил «олимпийский» прыжок в высоту за лакомством. Забавный случай произошел в американском зоопарке Оклахома-Сити. Хищник сумел преодолеть препятствие, которое выше его в два раза.
Источник: Amurlife