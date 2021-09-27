Тигр. Фото: istock

https://racurs.ua/n160765-tigr-napal-na-gribnikov-v-rossii-incident-popal-na-video.html

Ракурс

Тигр напал на грибников в России — от испуга они залезли на дерево и вынуждены были сидеть около часа, пока хищник потерял к ним интерес.

Мужчины испугались, что животное может забраться на дерево с помощью когтей, однако животное ушло. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Происшествие случилось около села Соколовка в Лазовском районе. Амурский тигр громко рычал, чем напугал местных грибников. Когда зверь ушел, мужчины спустились с дерева и быстро покинули лесной массив.

Напомним, ранее мы сообщали, что суматранский тигр по кличке Густи совершил «олимпийский» прыжок в высоту за лакомством. Забавный случай произошел в американском зоопарке Оклахома-Сити. Хищник сумел преодолеть препятствие, которое выше его в два раза.

Источник: Amurlife