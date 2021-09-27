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Ракурс
Тигр. Фото: istock

Тигр напал на грибников в России — инцидент попал на видео

27 сен 2021, 11:13
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Тигр напал на грибников в России — от испуга они залезли на дерево и вынуждены были сидеть около часа, пока хищник потерял к ним интерес.

Мужчины испугались, что животное может забраться на дерево с помощью когтей, однако животное ушло. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Происшествие случилось около села Соколовка в Лазовском районе. Амурский тигр громко рычал, чем напугал местных грибников. Когда зверь ушел, мужчины спустились с дерева и быстро покинули лесной массив.


Напомним, ранее мы сообщали, что суматранский тигр по кличке Густи совершил «олимпийский» прыжок в высоту за лакомством. Забавный случай произошел в американском зоопарке Оклахома-Сити. Хищник сумел преодолеть препятствие, которое выше его в два раза.

Источник: Amurlife

Источник: Ракурс


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