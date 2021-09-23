Коли закінчиться пандемія COVID, спрогнозували у Moderna

https://racurs.ua/ua/n160591-koly-zakinchytsya-pandemiya-covid-sprognozuvaly-u-moderna.html

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Коли закінчиться пандемія COVID-19, спрогнозували в американській фармацевтичній компанії Moderna. Генеральний директор Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія піде на спад у 2022 році, завдяки широкому доступу вакцини.

Якщо подивитися на загальнопромислове розширення виробничих потужностей за останні півроку, тоді до середини наступного року має бути доступною достатня кількість доз, щоб кожен житель Землі міг пройти вакцинацію. Вакцинація також буде можлива в необхідному обсязі, — цитує Бансель видання Reuters.

На його думку, люди, які не планують вакцинуватися, на той час отримають імунітет природним шляхом.

Таким чином, ми опинимося в ситуації, схожій на ситуацію з грипом. Ви можете або зробити щеплення і добре перезимувати. Або не робити її і ризикувати захворіти і, можливо, навіть потрапити в лікарню, — сказав Бансель.

За його прогнозом, мешканці Землі зможуть повернутися до нормального життя приблизно через рік.

Нагадаємо, за добу 21 вересня у світі виявили майже 527 тис. нових випадків COVID-19. Зокрема, у США — понад 133 тис. випадків, Бразилії — 36 тис., у Великій Британії — понад 34 тис. COVID-інфікувань.

Джерело: Reuters