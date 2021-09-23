Когда закончится пандемия COVID, спрогнозировали в Moderna

https://racurs.ua/n160591-kogda-zakonchitsya-pandemiya-covid-sprognozirovali-v-moderna.html

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Когда закончится эпидемия COVID-19, спрогнозировали в американской фармацевтической компании Moderna. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель считает, что пандемия пойдет на спад в 2022 году, благодаря широкому доступу вакцины.

Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме, — цитирует Банселя издание Reuters.

По его мнению, люди, которые не планируют вакцинироваться, к тому времени получат иммунитет естественным путем.

Таким образом, мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Или не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу, — сказал Бансель.

Согласно его прогнозу, жители Земли смогут вернуться к нормальной жизни примерно через год.

Напомним, за сутки 21 сентября в мире обнаружили почти 527 тыс. новых случаев COVID-19. В частности, в США — более 133 тыс. случаев, в Бразилии — 36 тыс., Великобритании — свыше 34 тыс. COVID-инфицирований.

Источник: Reuters