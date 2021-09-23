В США подвесили «Северный поток» на санкции — что случилось в Конгрессе

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Попытки остановить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» не прекращает Конгресс США. Палата представителей Конгресса единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США, включающие законодательство о санкциях.

Эту инициативу должен утвердить Сенат и подписать президент Джо Байден.

Если поправки в оборонный бюджет станут законом, то президент введет санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока-2», сообщает «Радио Свобода».

Поправки противоречат соглашению между Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которое достигли в июле по поводу «Северного потока-2». Изменения в оборонный бюджет не позволяют освобождать от санкций под различными предлогами, например, в интересах нацбезопасности. Именно такой механизм Белый дом использовал во время переговоров с Меркель.

Поправку в Палату представителей представила группа законодателей — и республиканцы, и демократы.

США в мае отказались от санкций в отношении газопровода, чтобы наладить отношения с ФРГ.

В сентябре «Газпром» 10 сентября заявил о завершении строительства СП-2.

Сейчас россияне начали сертификацию газопровода, чтобы использовать его на полную мощность и обойти требования газовой директвы ЕС.

США и Германия пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако Киев заявил, что не получил конкретных гарантий.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа».

Источник: «Радио Свобода»