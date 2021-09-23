У США підвісили “Північний потік” на санкції - що сталося в Конгресі

https://racurs.ua/ua/n160590-u-ssha-pidvisyly-pivnichnyy-potik-na-sankciyi-scho-stalosya-v-kongresi.html

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Спроби зупинити введення в експлуатацію російського газогону «Північний потік-2» не припиняє Конгрес США. Палата представників Конгресу одноголосно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США, які включають законодавство про санкції.

Цю ініціативу повинен затвердити Сенат і підписати президент Джо Байден.

Якщо поправки до оборонного бюджету стануть законом, то президент запровадить санкції проти всіх осіб та компаній, що причетні до діяльності та будівництва «Північного потоку-2», повідомляє «Радіо Свобода».

Поправки суперечать угоді між Байденом та канцлером ФРН Ангелою Меркель, яку досягли в липні щодо «Північного потоку-2». Зміни в оборонний бюджет не дозволяють звільняти від санкцій під різними приводами, наприклад, в інтересах нацбезпеки. Саме такий механізм Білий дім використав під час переговорів з Меркель.

Поправку у Палату представників представила група законодавців — і республіканці і демократи.

США у травні відмовилися від санкцій щодо газогону, аби налагодити відносини з ФРН.

У вересні «Газпром» 10 вересня заявив про завершення будівництва ПП-2.

Нині росіяни почали сертифікацію газогону, аби використовувати його на повну потужність і обійти вимоги газової директви ЄС.

США та Німеччина пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак Київ заявив, що не отримав конкретних гарантій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Газпром» відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну і викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа».

Джерело: «Радіо Свобода»