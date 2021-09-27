Штамм коронавируса «Дельта» стал доминирующим в Украине. Фото: medicover.ua

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Большинство новых выявленных случаев коронавируса в Украине приходится на штамм «Дельта».

При этом скорость распространения индийского штамма возросла в разы. Один человек может в среднем инфицировать от пяти до восьми человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и тому подобное. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для «РБК-Украина».

Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются — это «Дельта», — отметил Кузин.

При этом в Минздраве отмечают, что не всегда кишечные расстройства свидетельствуют о стопроцентном заражении коронавирусом. Сейчас медики сталкиваются с тем, что клиника «Дельты» является несколько иным, начальные симптомы также несколько отличаются.

Но, думаю, что после того, как мы либо получим официальную позицию ВОЗ, либо соберем доказательную информацию о симптомах, которые являются наиболее характерными, тогда мы уже сможем выйти с официальным разъяснением, — отметил Кузин.

Главный санврач добавил, что в других странах регистрировали небольшой процент атипичных симптомов. Отметил, что течение «ковида» и «Дельта"-штамма начинается как обычная острая респираторная вирусная инфекция: насморк, слабость, повышение температуры тела. Вакцинированные лица при инфицировании имеют стертую субклиническую форму заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения прогнозируют, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может состояться уже в ноябре. При этом эпидемиологическая ситуация может ухудшиться уже в октябре, если количество инфицированных будет продолжать расти.

Источник: «РБК-Украина»