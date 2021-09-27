В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/n160769-kovidnyh-bolnyh-iz-harkova-vezut-v-rayony-bolnicy-perepolneny.html

Ракурс

В Харькове на 90% заполнены расположенные в городе опорные COVID-больницы. Некоторых пациентов могут везти в больницы районов области, поскольку в регионе существует единая госпитальная база по COVID.

Поэтому для того, чтобы формировать резерв коек, людей направляют в зависимости от свободных коек, в дополнительные больницы, расположенные в районах области. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на директора областного Департамента здравоохранения Максима Хаустова.

У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешены Минздравом для лечения больных (с COVID-19 — ред.), у нас база — 13 больниц, — отметил он.

Отмечается, что в списке опорных больниц Харькова — шесть медучреждений.

23 сентября заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк сообщал, что в области для больных COVID-19 есть 3 тыс. 15 коек, из которых 2 тыс. 10 — с централизованным кислородом.

На сегодня, 27 сентября, Харьковская область находится в «оранжевой» карантинной зоне. По оценкам эпидемиологов, регион за две-три недели может попасть в «красную» зону карантина.

Источник: «Суспільне»