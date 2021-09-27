Фальшивые ковид-паспорта — мошенники подделывали печати, подписи и бланки, фото - СБУ

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Ракурс

Фальшивые ковид-сертификаты, якобы выданные медиками в Украине, ежедневно выявляют на границе и за пределами Украины. Служба безопасности Украины 27 сентября отчиталась о новом случае подделки международных свидетельство о вакцинации.

Мошенники использовали сфальсифицированные печати частных и государственных медучреждений Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

Клиентами жителя Прикарпатья и его сообщницы были граждане Украины, РФ и Молдовы. «Офис» пара арендовала в турагентстве. Через него и подыскивали клиентов.

Мошенники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и заверяли поддельными печатями. «Заказ» отправляли по почте, причем постоянно меняя свои данные.

Этот «бизнес» процветал с начала 2021 года, а за фальшивый сертификат просили 1,6 тыс. грн.

СБУ наткнулась на «клиентскую» базу, готовые к отправке справки о негативных ПЦР-тестах, международные свидетельства о вакцинации.

Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

В МВД 27 сентября рассказали о схеме изготовления поддельных COVID сертификатов без прохождения вакцинации. Ее организовала в Черкасской области 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы. Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от Covid-19.

За 5 тыс. грн медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующий электронный реестр. Однако женщина целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов. В результате медицинская справка не генерировалась в приложении «Дія», а медработница выдавала бумажные Covid-сертификаты, заверенные собственной печатью.

«Ракурс» писал, что в сентябре более 500 недействительных COVID сертификатов в течение месяца после введения цифровых документов о вакцинации в сервисе «Дія» обнаружила Госпогранслужба.