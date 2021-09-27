«Слуга народа» получила субвенции на округа. Фото: dniprograd.org

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Кабинет министров Украины в июле распределил между областями 1,7 млрд грн субвенций на социально-экономическое развитие.

Средства распределили между 1 тыс. 407 объектами. Немалые суммы пошли на избирательные округа — по 10 млн грн субвенций получили большинство округов. При чем больше всего субвенций на округа получили депутаты из фракции «Слуга народа», или депутаты из дружеских к ней политических сил. Об этом сообщает «Опора».

Больше всего средств, почти 32 млн грн, получил округ мажоритарщика из Запорожской области Геннадия Касая из «Слуги народа». Еще 30 млн грн получил округ «слуги» Юрия Корявченкова с Днепропетровщины, который известен еще, как «Юзик» из «Квартала 95». Третью и четвертую позиции с крупнейшими субвенциями занимают также представители «СН» Александр Пасечный — 20 млн 174 тыс. грн и Богдан Кицак — 20 млн 17 тыс. грн.

Также по почти 20 млн грн получили следующие избранники от правящей партии: Максим Пашковский, Денис Герман и Максим Перебейнос, Василий Вирастюк, Вячеслав Медяник и представитель «За будущее» Юрий Шаповалов.

Наибольшее количество субвенций на свой округ получил мажоритарщик из Черновицкой области от «Слуги народа» Георгий Мазураш — 59 субвенций.

В «Опоре» отметили, что ключевой тенденцией распределения субвенций в мае стало то, что большинство профинансированных мажоритарных округов получили ровно по 10 млн грн. В июле эта тенденция также повторились.

В целом деньги выделили в бюджеты общин, которые находятся в пределах 167 округов. От 8 до 12 млн грн получили 96 округов, а 45 округов — ровно 10 млн. По 12 млн грн направили на 35 округов, а менее 8 млн грн — на 36 округов. Еще 32 округа не получили средств вообще.

Напомним, во Львове ячейку партии «Слуга народа» спонсировали компании, принадлежащие отцу председателя областной государственной администрации. Саму ячейку создали под местные выборы в конце июля 2020 года.

Источник: «Опора»