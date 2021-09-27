«Слуга народу» отримала субвенції на округи. Фото: dniprograd.org

https://racurs.ua/ua/n160779-okrugy-uzika-i-satelitiv-slug-otrymaly-maksymum-subvenciy-na-socekonom-2021.html

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Кабінет міністрів України в липні розподілив між областями 1,7 млрд грн субвенцій на соціально-економічний розвиток.

Кошти розподілили між 1 тис. 407 об'єктами. Чималі суми пішли й на виборчі округи — по 10 млн грн субвенцій отримали більшість округів. При чому найбільше субвенцій на округи отримали депутати з фракції «Слуга народу» або депутати з дружніх до неї політичних сил. Про це повідомляє «Опора».

Найбільше коштів, майже 32 млн грн, отримав округ мажоритарника з Запорізької області Геннадія Касая зі «Слуги народу». Ще 30 млн грн отримав округ «слуги» Юрія Корявченкова з Дніпропетровщини, який відомий ще, як «Юзік» з «Кварталу 95». Третю та четверту позиції з найбільшими субвенціями посідають також представники «СН» Олександр Пасічний — 20 млн 174 тис. грн та Богдан Кицак — 20 млн 17 тис. грн.

Також по майже 20 млн грн отримали наступні обранці від провладної партії: Максим Пашковський, Денис Герман та Максим Перебейніс, Василь Вірастюк, В’ячеслав Медяник та представник «За майбутнє" Юрій Шаповалов.

Найбільшу кількість субвенцій на свій округ отримав мажоритарник із Чернівецької області від «Слуги народу» Георгій Мазураш — 59 субвенцій.

В «Опорі» наголосили, що ключовою тенденцією розподілу субвенцій у травні стало те, що більшість профінансованих мажоритарних округів отримали рівно по 10 млн грн. У липні ця тенденція також повторилися.

Загалом гроші виділили в бюджети громад, які знаходяться в межах 167 округів. Від 8 до 12 млн грн отримали 96 округів, а 45 округів — рівно 10 млн. По 12 млн грн направили на 35 округів, а менше 8 млн грн — на 36 округів. Ще 32 округи не отримали коштів взагалі.

Нагадаємо, у Львові осередок партії «Слуга народу» спонсорували компанії, що належать батьку голови обласної державної адміністрації. Сам осередок створили під місцеві вибори наприкінці липня 2020 року.

Джерело: «Опора»