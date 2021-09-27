Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Слуга народу» отримала субвенції на округи. Фото: dniprograd.org

Округи «Юзіка» і сателітів «слуг» отримали максимум субвенцій на соцеконом-2021

27 вер 2021, 13:45
999

Кабінет міністрів України в липні розподілив між областями 1,7 млрд грн субвенцій на соціально-економічний розвиток.

Кошти розподілили між 1 тис. 407 об'єктами. Чималі суми пішли й на виборчі округи — по 10 млн грн субвенцій отримали більшість округів. При чому найбільше субвенцій на округи отримали депутати з фракції «Слуга народу» або депутати з дружніх до неї політичних сил. Про це повідомляє «Опора».

Найбільше коштів, майже 32 млн грн, отримав округ мажоритарника з Запорізької області Геннадія Касая зі «Слуги народу». Ще 30 млн грн отримав округ «слуги» Юрія Корявченкова з Дніпропетровщини, який відомий ще, як «Юзік» з «Кварталу 95». Третю та четверту позиції з найбільшими субвенціями посідають також представники «СН» Олександр Пасічний — 20 млн 174 тис. грн та Богдан Кицак — 20 млн 17 тис. грн.

Також по майже 20 млн грн отримали наступні обранці від провладної партії: Максим Пашковський, Денис Герман та Максим Перебейніс, Василь Вірастюк, В’ячеслав Медяник та представник «За майбутнє" Юрій Шаповалов.

Субвенції на округи. Інфографіка: «Опора»

Субвенції на округи. Інфографіка: «Опора»

Найбільшу кількість субвенцій на свій округ отримав мажоритарник із Чернівецької області від «Слуги народу» Георгій Мазураш — 59 субвенцій.

В «Опорі» наголосили, що ключовою тенденцією розподілу субвенцій у травні стало те, що більшість профінансованих мажоритарних округів отримали рівно по 10 млн грн. У липні ця тенденція також повторилися.

Загалом гроші виділили в бюджети громад, які знаходяться в межах 167 округів. Від 8 до 12 млн грн отримали 96 округів, а 45 округів — рівно 10 млн. По 12 млн грн направили на 35 округів, а менше 8 млн грн — на 36 округів. Ще 32 округи не отримали коштів взагалі.


Нагадаємо, у Львові осередок партії «Слуга народу» спонсорували компанії, що належать батьку голови обласної державної адміністрації. Сам осередок створили під місцеві вибори наприкінці липня 2020 року.

Джерело: «Опора»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів