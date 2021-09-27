У Європі – бензинова паніка, фото: BBC

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У Великій Британії тертій день поспіль спостерігаються гігантські черги автомобілів біля автозаправок.

Цих черг немає лише біля тих АЗС, де бензин вже закінчився. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що біля деяких АЗС склалася досить напружена обстановка, а в містечку біля Лондона навіть стався наїзд на співробітницю автозаправки.

Паніка виникла в результаті появи у ЗМІ повідомлень про нестачу водіїв вантажівок у паливній сфері.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс в інтерв’ю BBC звинуватив у розв’язанні паніки британську Асоціацію вантажних перевізників (RHA), представник якої, за його словами, безвідповідально передав пресі інформацію про нестачу водіїв бензовозів.

Водночас у RHA ці звинувачення Шаппса називають абсолютною неправдою.

Влада країни запевняє, що бензину достатньо, проте фахівці індустрії попереджають, що через нестачу водії бензовозів існують труднощі з його доставкою до АЗС.

Щоб терміново вирішити проблему британський уряд погодився запросити за тимчасовими візами п’ять тисяч водіїв з Європи, які до виходу Британії з ЄС становили істотну частку в сегменті вантажних перевезень країни.

Ритейлери вітають цей крок, але кажуть, що при загальній нестачі близько 90 тис. водіїв вантажівок такої невеликої кількості віз явно недостатньо.

До того ж, термін дії цих віз становить всього два-три місяці — до кінця грудня 2021 року, оскільки в уряді не хочуть, щоб країна потрапила в залежність від іноземної робочої сили.

Джерело: BBC