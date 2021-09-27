В Европе – бензиновая паника, фото: BBC

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Ракурс

В Великобритании тертой день подряд наблюдаются гигантские очереди автомобилей у автозаправок.

Этих очередей нет только у тех АЗС, где бензин уже закончился. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что у некоторых АЗС сложилась весьма напряженная обстановка, а в городке возле Лондона даже произошел наезд на сотрудницу автозаправки.

Паника возникла в результате появления в СМИ сообщений о нехватке водителей грузовиков в топливной сфере.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в интервью BBC обвинил в развязывании паники британскую Ассоциацию грузовых перевозчиков (RHA), представитель которой, по его словам, безответственно передал прессе информацию о нехватке водителей бензовозов.

В то же время в RHA эти обвинения Шаппса называют абсолютной неправдой.

Власти страны уверяют, что бензина достаточно, однако специалисты индустрии предупреждают, что из-за недостатка водителей бензовозов существуют проблемы с его доставкой до АЗС.

Чтобы срочно решить проблему британское правительство согласилось пригласить по временным визам пять тысяч водителей из Европы, которые до выхода Британии из ЕС составляли существенную долю в сегменте грузовых перевозок страны.

Ритейлеры приветствуют этот шаг, но говорят, что при общей нехватке около 90 тыс. водителей грузовиков такого небольшого количества виз явно недостаточно.

К тому же, срок действия этих виз составляет всего два-три месяца — до конца декабря 2021 года, поскольку в правительстве не хотят, чтобы страна попала в зависимость от иностранной рабочей силы.

Источник: BBC