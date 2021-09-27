Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Вакцинация. Фото: istock
Кого будут принудительно прививать от коронавируса (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n160777-kogo-budut-prinuditelno-privivat-ot-koronavirusa-dokument.htmlРакурс
Вакцинация в Украине от коронавируса будет обязательной для представителей определенных профессий.
Минздрав подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Соответствующий документ появился на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Согласно документу, на период действия карантина, вакцинации от коронавируса подлежат:
- чиновники (работники местных государственных администраций, представители местной власти);
- педагоги (преподаватели профессионально-технического образования, профессионального передвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений).
Документ не принят окончательно и подлежит обсуждению.
Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключал, что в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.
.
Чем укрепить иммунитет, или Существуют ли иммуномодуляторы и зачем они нужны — иммунолог
COVID-19 без осложнений, или Сработают ли суперлекарства из США в Украине
Как ветрянка: плохие и хорошие новости о Дельта-эпидемии
Дело о домашнем насилии: ближе ста метров к собственному дому не подходить!
Загрузка...