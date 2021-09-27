Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n160777-kogo-budut-prinuditelno-privivat-ot-koronavirusa-dokument.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса будет обязательной для представителей определенных профессий.

Минздрав подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Соответствующий документ появился на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно документу, на период действия карантина, вакцинации от коронавируса подлежат:

чиновники (работники местных государственных администраций, представители местной власти);

педагоги (преподаватели профессионально-технического образования, профессионального передвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений).

Документ не принят окончательно и подлежит обсуждению.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключал, что в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.