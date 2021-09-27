Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вакцинация. Фото: istock

Кого будут принудительно прививать от коронавируса (ДОКУМЕНТ)

27 сен 2021, 13:39
999

Вакцинация в Украине от коронавируса будет обязательной для представителей определенных профессий.

Минздрав подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Соответствующий документ появился на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Документ. Фото: ФПУСогласно документу, на период действия карантина, вакцинации от коронавируса подлежат:


  • чиновники (работники местных государственных администраций, представители местной власти);
  • педагоги (преподаватели профессионально-технического образования, профессионального передвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений).

Документ не принят окончательно и подлежит обсуждению.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключал, что в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров