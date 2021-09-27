Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160777-kogo-prymusovo-schepytymut-vid-koronavirusu-dokument.html

Ракурс

Вакцинація в Україні від коронавірусу буде обов’язковою для представників певних професій.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) підготувало проект наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. Відповідний документ з’явився на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з документом, на період дії карантину вакцинації проти коронавірусу підлягають:

чиновники (працівники місцевих державних адміністрацій, представники місцевої влади);

освітяни (викладачі професійно-технічної освіти, фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти).

Документ ще не ухвалений остаточно та підлягає обговоренню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко не виключав, що в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19.