Зростання випадків коронавірусу в Україні при активній вакцинації пояснив експерт. Фото: from-ua.com

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Вакцинація від коронавірусу в Україні зараз не впливатиме на поширення COVID-19 в Україні.

Поширення «ковіду» триватиме, поки не закінчиться холодний сезон або поки влада не запровадить локдаун. Річ у тому, що зараз щеплених українців досить мало, щоб впливати на ситуацію з перебігом коронавірусної хвороби. Про це 27 вересня заявив інфекціоніст та консультант з управління змінами Вадим Арістов в ефірі «Українського радіо».

На жаль, вакцинація не буде для нас робити жодної погоди зараз. За прогнозами, до 31 грудня ми провакцинуємо лише близько 26% населення, і це дуже мало. Відповідно, як сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко, ми можемо сподіватися, що навесні у нас не буде локдауну, бо в нас буде прищеплена достатня кількість людей, — зазначив фахівець.

Арістов наголосив, що до цього часу в Україні робили щеплення переважно молодим, здоровим та активним людям, які жодним чином не вплинуть на локдаун. Це пов’язано з тим, що частота їх госпіталізацій та летальність значно нижчі, ніж у літніх людей. На думку інфекціоніста, вакцинувати треба літніх людей, але в категорії 80+ провакциновано менш ніж 10%. Саме літні люди потраплятимуть до лікарень.

За словами експерта, вакцинальний імунітет дає надійний захист спочатку від інфекції, потім хоча б від важкого перебігу, який потребує госпіталізації, і від смерті. Він упевнений, що 85−90% українців повинні мати активний імунітет або через хворобу, або через вакцинацію, щоб уникнути локдауну.

Звичайно, вакцинація дає його більш гарантовано і керовано, однак ненадовго. Тому нам потрібно мати цей імунітет одночасно, щоб зустрічати конкретну хвилю і не розганяти її всередині країни, — каже Арістов.



Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що більшість нових виявлених випадків коронавірусу в Україні припадає на штам «Дельта». Одна людина може в середньому інфікувати від п’яти до восьми осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

Джерело: «Українське радіо»