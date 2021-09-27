Рост случаев коронавируса в Украине при активной вакцинации объяснил эксперт. Фото: from-ua.com

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Вакцинация от коронавируса в Украине сейчас не будет влиять на распространение COVID-19 в Украине.

Распространение «ковида» будет продолжаться, пока не закончится холодный сезон или пока власти не введут локдаун. Дело в том, что сейчас привитых украинцев достаточно мало, чтобы влиять на ситуацию с ходом коронавирусной болезни. Об этом 27 сентября заявил инфекционист и консультант по управлению изменениями Вадим Аристов в эфире «Украинского радио».

К сожалению, вакцинация не будет для нас делать никакой погоды сейчас. По прогнозам, к 31 декабря мы провакцинируем лишь около 26% населения, и это очень мало. Соответственно, как сказал глава МОЗ Виктор Ляшко, мы можем надеяться, что весной у нас не будет локдауна, потому что у нас будет привито достаточное число людей, — отметил специалист.

Аристов подчеркнул, что до этого времени в Украине делали прививки преимущественно молодым, здоровым и активным людям, которые никоим образом не повлияют на локдаун. Это связано с тем, что частота их госпитализаций и летальность значительно ниже, чем у пожилых людей. По мнению инфекциониста, вакцинировать надо пожилых людей, но в категории 80+ провакцинованы менее чем 10%. Именно пожилые люди будут попадать в больницы.

По словам эксперта, вакцинальный иммунитет дает надежную защиту от инфекции, потом хотя бы от тяжелого течения, который нуждается в госпитализации, и от смерти. Он уверен, что 85−90% украинцев должны иметь активный иммунитет либо из-за болезни, либо из-за вакцинации, чтобы избежать локдауна.

Конечно, вакцинация дает его более гарантированно и управляемо, однако ненадолго. Поэтому нам нужно иметь этот иммунитет одновременно, чтобы встречать конкретную волну и не разгонять ее внутри страны, — говорит Аристов.



Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что большинство новых выявленных случаев коронавирус в Украине приходится на штамм «Дельта». Один человек может в среднем заразить от пяти до восьми человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и тому подобное.

Источник: «Украинское радио»