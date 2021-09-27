Фальшиві ковід-паспорти - шахраї підмальовували печатки, підписи і бланки, фото - СБУ

https://racurs.ua/ua/n160780-falshyvi-kovid-pasporty-shahrayi-pidmalovuvaly-pechatky-pidpysy-i-blanky-foto.html

Ракурс

Фальшиві ковід-сертифікати, нібито видані медиками в Україні, щодня виявляють на кордоні і за межами України. Служба безпеки України 27 вересня відзвітувала про новий випадок підробки міжнародних свідоцтво про вакцинацію.

Шахраї використовували сфальшовані печатки приватних і державних медзакладів Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.

Клієнтами мешканця Прикарпаття і його спільниці були громадяни України, РФ та Молдови. «Офіс» пара орендувала в турагенції. Через неї і підшукували клієнтів.

Шахраї створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп’ютері, роздруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками. «Замовлення» відправляли через пошту, причому змінюючи установчі дані.

Цей «бізнес» процвітав з початку 2021 року, а за фальшивий сертифікат правили 1,6 тис. грн.

СБУ натрапила на «клієнтську» базу, готові до відправлення довідки про негативні ПЛР-тести і міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

У МВС 27 вересня розповіли про схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів без проходження вакцинації на Черкащині.

Її організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці. Фігурантки у месенджерах пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від Covid-19.

За 5 тис. грн медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів. Однак жінка цілеспрямовано робила помилки під час внесення даних клієнтів. Внаслідок цього медична довідка не генерувалася у застосунку «Дія», натомість медпрацівниця видавала паперові Covid-сертифікати, завірені власною печаткою.

«Ракурс» писав, що у вересні понад 500 недійсних COVID-сертифікатів впродовж місяця після запровадження цифрових документів про вакцинацію в сервісі «Дія» виявила Держприкордонслужба.