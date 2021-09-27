Будапешт качатиме російський газ в обхід України, Київ апелює до Європи, на фото - міністри Лавров і Сіярто, фото - Гордон

https://racurs.ua/ua/n160783-budapesht-kachatyme-rosiyskyy-gaz-v-obhid-ukrayiny-kyyiv-apeluie-do-ievropy.html

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Угорщина підписала контракт з РФ про постачання газу в обхід України. Новий контракт розрахований на 15 років з можливістю перегляду умов через 10 років.

Будапешт отримає 4,5 млрд куб. м газу на рік — 3,5 млрд через Сербію по газогону «Турецький потік» і по його сухопутному продовженню, а також ще мільярд кубометрів — через Австрію.

Глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що домовленість з Угорщиною є частиною стратегії РФ щодо позбавлення України статусу транзитної держави.

Про постачання російського газу в Угорщину в обхід України до кінця 2036 року повідомляє Deutsche Welle.

Договір підписали в Будапешті міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сіярто і голова правління «Газпрому» Олексій Міллер.

Українське МЗС оприлюднило заяву, у якій йдеться про здивування і розчарування рішенням Угорщини підписати контракт з «Газпромом».

Київ вважає його «політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля».

В МЗС заявили, що Угорщині і надалі вигідніше та швидше отримувати газ транзитом через розгалужену ГТС України.

Україна звернеться до Європейської Комісії, аби вона оцінила відповідність нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Крім того, українські дипломати не приїдуть на чергове засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутися 29−30 вересня.

Угорщина покриває свої потреби в газі за рахунок РФ, отримуючи паливо через Україну. Країна диверсифікувала газовий імпорт, проклавши інтерконнектори з більшістю сусідніх держав і забезпечивши поставки від Royal Dutch Shell через порт для прийому зрідженого газу в Хорватії.