Київ відповість без жалю і співчуття - Кулеба про договір Угорщини з “Газпромом”

https://racurs.ua/ua/n160816-kyyiv-vidpovist-bez-jalu-i-spivchuttya-kuleba-pro-dogovir-ugorschyny-z-gazpromom.html

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Україна відповість на удар з боку Угорщини, котра підписала довгостроковий контракт з російським газовим монополістом «Газпром» на постачання природного палива в обхід нашої країни.

Це не буде лише політичний крок — скасування засідання комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва. Ми вживатимемо й інші кроки для захисту національних інтересів України у цій ситуації, — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телеефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Головний дипломат України запевнив, що не вважає, що Будапешт бачить Київ виключно через призму російської політики. З його слів, Угорщина веде іншу гру, яка полягає у тому, щоб «паралельно досягати прогресу» у відносинах і з Україною і з країною-агресором. Він зауважив, що подібну тактику не можна використовувати вічно, оскільки рано чи пізно вона заведе у точку конфлікту.

Кулеба також нагадав, що Київ переніс засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.

Ми маємо країну, Угорщину, яка є членом ЄС і членом НАТО, при цьому має особливі стосунки з Росією і завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газогін зі схеми постачання газу з Росії. Це удар, і ми відповідатимемо на нього відповідно. Тут не повинно бути жодного жалю і співчуття, — підсумував глава зовнішньополітичного відомства.



Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала довгостроковий контракт з російським монополістом «Газпром» на постачання газу в обхід України. Київ висловив здивовання і розчарування цим рішенням. МЗС ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Після контракту з «Газпромом» оператор газотранспортної системи України очікує значного скорочення або повної зупинки транзиту до Угорщини через нашу країну.