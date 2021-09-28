Повний «Квартал» — «слугам» виклали характеристику майбутніх колег по фракціїhttps://racurs.ua/ua/n160815-povnyy-kvartal-slugam-vyklaly-harakterystyku-maybutnih-koleg-po-frakciyi.htmlРакурс
Фракція партії «Слуга народу» може поповнитися новими нардепами. Партія влади зараз готується до масштабної наради в Трускавці, на якій президент України нібито оголосить про кадрові ротації у владі. У результаті змін кількох нардепів планують підвищити, а на їхнє місце прийдуть наступні за партійним списком.
Фракція нині обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав у партійному чаті голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Табличку із описом потенційних майбутніх колег «слуг» голова партії без пояснень видалив, але виданню «Цензор.НЕТ» вдалося ознайомитися з цим документом.
Журналісти не стверджують, що редакція документу остаточна, але припускають, що його поява є сигналом до кадрових призначень: п’ятьох нардепів перемістять на міністерські посади чи в регіони, а зі списку в Раду доберуть нових «слуг».
У службовому документі йдеться про Сергія Кострійчука, Олександра Божкова, Артема Михайлюка, Олександра Васюка і Дмитра Єрмоленка.
Кострійчука нібито включив до списку Ілля Павлюк, один з керівників виборчого штабу партії, якого в медіа називають контрабандистом і тіньовим «рішалою».
Божков — продюсер з «Кварталу». І цим його характеристика вичерпується.
Михайлюк названий партнером Корнієнка по бізнесу.
Васюка названо потенційно слухняним нардепом.
Єрмоленка в характеристиці називають «нашим», тобто квартал або близько". «Цензор» нагадує, що розмір статків Єрмоленка — приблизно 85 млн грн і «слуги» ризикують поповнитися новим олігархом.
Джерело: «Цензор.НЕТ»