Повний “Квартал” — “слугам” виклали характеристику майбутніх колег по фракції, фото - DW

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Ракурс

Фракція партії «Слуга народу» може поповнитися новими нардепами. Партія влади зараз готується до масштабної наради в Трускавці, на якій президент України нібито оголосить про кадрові ротації у владі. У результаті змін кількох нардепів планують підвищити, а на їхнє місце прийдуть наступні за партійним списком.

Фракція нині обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав у партійному чаті голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Табличку із описом потенційних майбутніх колег «слуг» голова партії без пояснень видалив, але виданню «Цензор.НЕТ» вдалося ознайомитися з цим документом.

Журналісти не стверджують, що редакція документу остаточна, але припускають, що його поява є сигналом до кадрових призначень: п’ятьох нардепів перемістять на міністерські посади чи в регіони, а зі списку в Раду доберуть нових «слуг».

У службовому документі йдеться про Сергія Кострійчука, Олександра Божкова, Артема Михайлюка, Олександра Васюка і Дмитра Єрмоленка.

Кострійчука нібито включив до списку Ілля Павлюк, один з керівників виборчого штабу партії, якого в медіа називають контрабандистом і тіньовим «рішалою».

Божков — продюсер з «Кварталу». І цим його характеристика вичерпується.

Михайлюк названий партнером Корнієнка по бізнесу.

Васюка названо потенційно слухняним нардепом.

Єрмоленка в характеристиці називають «нашим», тобто квартал або близько". «Цензор» нагадує, що розмір статків Єрмоленка — приблизно 85 млн грн і «слуги» ризикують поповнитися новим олігархом.

Джерело: «Цензор.НЕТ»