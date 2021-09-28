Коли відбудеться ротація міністрів, вказав Арахамія

https://racurs.ua/ua/n160813-koly-vidbudetsya-rotaciya-ministriv-vkazav-arahamiya.html

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Коли відбудеться ротація міністрів Кабміну Дениса Шмигаля, розповів очільник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За словами нардепа, у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться кадровими питаннями в уряді.

У нас не планується обговорювати жодних змін у питанні глав комітетів (парламенту — ред.). Я офіційно заявляю, що ми не чекаємо якихось змін. Питання змін стосуються Кабміну. Я анонсував їх до кінця вересня… Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня, — вказав нардеп.

Водночас 1−3 жовтня у Трускавці «слуги» проведуть вже традиційні збори депутатів від «Слуги народу».

Ми ці питання обговорюватимемо зокрема. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не буде жодного сенсу, — підсумував очільник президентської фракції.

Нагадаємо, 6 вересня Арахамія анонсував, що «впродовж наступних двох тижнів» стане відомо щодо яких міністрів надійдуть в український парламент подання про звільнення. Вже наступного дня він заявив, що в уряді планується змінити трьох-чотирьох міністрів.