Когда проведут ротацию министров, рассказал Арахамия

https://racurs.ua/n160813-kogda-provedut-rotaciu-ministrov-rasskazal-arahamiya.html

Ракурс

Когда произойдет ротация министров Кабмина Дениса Шмыгаля, рассказал глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По словам нардепа, в первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется кадровыми вопросами правительства.

У нас не планируется обсуждать никаких изменений в вопросе глав комитетов (парламента — ред.). Я официально заявляю, что мы не ожидаем каких-либо изменений. Вопрос изменений касается Кабмина. Я анонсировал их до конца сентября… Мы немного задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября, — указал депутат.

В то же время 1−3 октября в Трускавце «слуги» проведут уже традиционное собрание депутатов от «Слуги народа».

Мы эти вопросы будем обсуждать в частности. Именно по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла, — подытожил глава президентской фракции.

Напомним, 6 сентября Арахамия анонсировал, что «в течение следующих двух недель» станет известно в отношении каких министров поступят в украинский парламент представления об увольнении. Уже на следующий день он заявил, что планируется сменить трех-четырех министров Кабмина.