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Ракурс
Когда проведут ротацию министров, рассказал Арахамия

Когда проведут ротацию министров, рассказал Арахамия

28 сен 2021, 08:18
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Когда произойдет ротация министров Кабмина Дениса Шмыгаля, рассказал глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По словам нардепа, в первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется кадровыми вопросами правительства.

У нас не планируется обсуждать никаких изменений в вопросе глав комитетов (парламента — ред.). Я официально заявляю, что мы не ожидаем каких-либо изменений. Вопрос изменений касается Кабмина. Я анонсировал их до конца сентября… Мы немного задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября, — указал депутат.

В то же время 1−3 октября в Трускавце «слуги» проведут уже традиционное собрание депутатов от «Слуги народа».


Мы эти вопросы будем обсуждать в частности. Именно по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла, — подытожил глава президентской фракции.

Напомним, 6 сентября Арахамия анонсировал, что «в течение следующих двух недель» станет известно в отношении каких министров поступят в украинский парламент представления об увольнении. Уже на следующий день он заявил, что планируется сменить трех-четырех министров Кабмина.

Источник: Ракурс


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