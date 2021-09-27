28 сентября — церковный праздник и традицииhttps://racurs.ua/n160812-28-sentyabrya-cerkovnyy-prazdnik-i-tradicii.htmlРакурс
Церковный праздник 28 сентября Никиты Готского, который жил в 4 веке на берегах Дуная. Приняв крещения он начал проповедовать христианство среди своих соплеменников.
Никита упорно разоблачал в грехах правителя-язычника, за что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники хотели заставить христианина отречься от веры. В конце концов мученика приговорили к смерти через сожжение, однако огонь не обжег тело святого. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.
Наши предки этот день еще называли Никитой Гусятником. На Никиту стригли овец, можно было резать гусей, которых до этого хорошо откармливали. А охотники отправлялись на охоту на дикую птицу. Главным блюдом в этот день обычно был печеный гусь.
День ангела отмечают Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Евдокия, Людмила и Мария.
День в истории:
- в 1618 году в Брюсселе открыли первый в мире ломбард;
- в 1793 году в Канаде объявили, что каждый ребенок рабов, родившийся после этого дня станет свободным после достижения 25-летнего возраста;
- в 1958 году во Франции приняли Конституцию пятой Республики;
- в 1994 году в Балтийском море затонул грузопассажирский паром «Эстония», в результате чего погибли 852 человека;
- в 2009 году индийский космический аппарат Chandrayaan-1 обнаружил воду на Луне.