28 сентября – церковный праздник и традиции

https://racurs.ua/n160812-28-sentyabrya-cerkovnyy-prazdnik-i-tradicii.html

Ракурс

Церковный праздник 28 сентября Никиты Готского, который жил в 4 веке на берегах Дуная. Приняв крещения он начал проповедовать христианство среди своих соплеменников.

Никита упорно разоблачал в грехах правителя-язычника, за что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники хотели заставить христианина отречься от веры. В конце концов мученика приговорили к смерти через сожжение, однако огонь не обжег тело святого. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

Наши предки этот день еще называли Никитой Гусятником. На Никиту стригли овец, можно было резать гусей, которых до этого хорошо откармливали. А охотники отправлялись на охоту на дикую птицу. Главным блюдом в этот день обычно был печеный гусь.

День ангела отмечают Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Евдокия, Людмила и Мария.

День в истории: