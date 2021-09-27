Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
28 сентября – церковный праздник и традиции

28 сентября — церковный праздник и традиции

27 сен 2021, 22:19
999

Церковный праздник 28 сентября Никиты Готского, который жил в 4 веке на берегах Дуная. Приняв крещения он начал проповедовать христианство среди своих соплеменников.

Никита упорно разоблачал в грехах правителя-язычника, за что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники хотели заставить христианина отречься от веры. В конце концов мученика приговорили к смерти через сожжение, однако огонь не обжег тело святого. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

Наши предки этот день еще называли Никитой Гусятником. На Никиту стригли овец, можно было резать гусей, которых до этого хорошо откармливали. А охотники отправлялись на охоту на дикую птицу. Главным блюдом в этот день обычно был печеный гусь.

День ангела отмечают Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Евдокия, Людмила и Мария.


День в истории:

  • в 1618 году в Брюсселе открыли первый в мире ломбард;
  • в 1793 году в Канаде объявили, что каждый ребенок рабов, родившийся после этого дня станет свободным после достижения 25-летнего возраста;
  • в 1958 году во Франции приняли Конституцию пятой Республики;
  • в 1994 году в Балтийском море затонул грузопассажирский паром «Эстония», в результате чего погибли 852 человека;
  • в 2009 году индийский космический аппарат Chandrayaan-1 обнаружил воду на Луне.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров