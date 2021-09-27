Еще одна страна открывается для украинских туристов. Фото: tpg.ua

https://racurs.ua/n160811-esche-odna-strana-otkryvaetsya-dlya-ukrainskih-turistov.html

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Въезд в Таиланд упростили власти страны — нововведение касается одной категории иностранных туристов.

С 1 октября для полностью привитых путешественников обязательный карантин сократится с 14 до 7 дней. Об этом сообщает Bangkok Post.

Отдыхающие, не до конца прошедшие курс вакцинации, будут вынуждены отправиться на изоляцию либо на 10 дней (если они прилетели в страну на самолете), либо на 14 дней (если прибыли по воде и суше).

Кроме того, правительство откроет для туристов несколько курортных регионов, среди которых острова Самуи, Панган и Тау, Пхи-Пхи, Ко-Яо, Ко-Нгай, курорт Као-Лак, полуостров Рейли.

Также с 1 ноября иностранным путешественникам разрешат посещать Бангкок. Кроме того, власти анонсировали отмену карантина в провинциях, которые в настоящее время находятся под «максимальным контролем». Это позволит вновь открыть библиотеки, спортивные центры и кинотеатры.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые правила въезда в Турцию начнут действовать с 6 сентября. Карантин будут касаться как туристов, так и граждан страны. Невакцинированные иностранцы и жители Турции смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тест на коронавирус.

Источник: Bangkok Post