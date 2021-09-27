Ще одна країна відкривається для українських туристів.

https://racurs.ua/ua/n160811-sche-odna-krayina-vidkryvaietsya-dlya-ukrayinskyh-turystiv.html

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В’їзд в Таїланд спростила влада країни — нововведення стосується однієї категорії іноземних туристів.

З 1 жовтня для повністю щеплених мандрівників обов’язковий карантин скоротиться з 14 до 7 днів. Про це повідомляє Bangkok Post.

Відпочивальники, не до кінця пройшли курс вакцинації, будуть змушені відправитися на ізоляцію або на 10 днів (якщо вони прилетіли в країну на літаку), або на 14 днів (якщо прибутку по воді та суші).

Крім того, уряд відкриє для туристів кілька курортних регіонів, серед яких острова Самуї, Панган і Тау, Пхі-Пхі, Ко-Яо, Ко-Нгай, курорт Као-Лак, півострів Рейлі.

Також з 1 листопада іноземним мандрівникам дозволять відвідувати Бангкок. Крім того, влада анонсувала скасування карантину в провінціях, які наразі перебувають під «максимальним контролем». Це дозволить знову відкрити бібліотеки, спортивні центри та кінотеатри.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові правила в’їзду до Туреччини почали діяти із 6 вересня. Карантин стосуватимуться як туристів, так і громадян країни. Невакциновані іноземці та жителі Туреччини можуть відвідувати публічні місця тільки з негативним ПЛР-тест на коронавірус.

Джерело:Bangkok Post