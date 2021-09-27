Коронавірус провокує старіння мозку, заявили дослідники. Фото: bug.org

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Коронавірус у світі постійно мутує та активно поширюється. Ця інфекція впливає на весь організм людини і навіть може призвести до смерті, тому вчені продовжують досліджувати COVID-19.

Британські вчені стверджують, що коронавірус пришвидшує старіння мозку. Такі висновки вони зробили після аналізу бази даних, яка містить зображення мозку 45 тис. мешканців Великої Британії. Про це пише видання The Conversation.

Дослідницька група проаналізувала дані зображень мозку й покликала на додаткове сканування людей, які перехворіли на COVID-19 й тих, кого не торкнулася інфекція. З’ясувалося, що в людей, які хворіли на коронавірус, зменшилася товщина тканини сірої речовини у лобовій і скроневій частках мозку.

Такі зміни відбуваються з віком, але у перехворілих на COVID-19 ці зміни були більшими, ніж зазвичай. Такі ж невтішні результати отримали і ті люди, які перенесли коронавірус у легкій формі.

Окрім цього, вчені досліджували зміни в продуктивності при виконанні когнітивних завдань. Виявилось, що ті люди, які хворіли на COVID-19, повільніше обробляли інформацію в порівнянні з тими, хто не хворів.

Нагадаємо, британські та датські вчені заявили, що через COVID-19 істотно знизилася тривалість життя. Фахівці проаналізували дані про смертність за 2020 рік у 29 країнах. Вчені виявили, що у 27 з цих країн — виняток склали Данія і Норвегія — очікувана тривалість життя істотно зменшилася.

Джерело: The Conversation