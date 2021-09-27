Коронавирус провоцирует старение мозга, заявили исследователи. Фото: bug.org

https://racurs.ua/n160810-koronavirus-provociruet-starenie-mozga-zayavili-issledovateli.html

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Коронавирус в мире постоянно мутирует и активно распространяется. Эта инфекция влияет на весь организм человека и даже может привести к смерти, поэтому ученые продолжают исследовать COVID-19.

Британские ученые утверждают, что коронавирус ускоряет старение мозга. Такие выводы они сделали после анализа базы данных, содержащей изображение мозга 45 тыс. жителей Великобритании. Об этом пишет издание The Conversation.

Исследовательская группа проанализировала данные изображений мозга и позвала на дополнительное сканирование людей, переболевших COVID-19 и тех, кого не коснулась инфекция. Выяснилось, что у людей, которые болели коронавирусом, уменьшилась толщина ткани серого вещества в лобной и височной долях мозга.

Такие изменения происходят с возрастом, но в переболевших COVID-19 эти изменения были больше, чем обычно. Такие же неутешительные результаты получили и те люди, которые перенесли коронавирус в легкой форме.

Кроме этого, ученые исследовали изменения в производительности при выполнении когнитивных задач. Оказалось, что те люди, которые болели COVID-19, медленнее обрабатывали информацию по сравнению с теми, кто не болел.

Напомним, британские и датские ученые заявили, что из-за COVID-19 существенно снизилась продолжительность жизни. Специалисты проанализировали данные о смертности за 2020 год в 29 странах. Ученые обнаружили, что в 27 из этих стран — исключение составили Дания и Норвегия — ожидаемая продолжительность жизни существенно уменьшилась.

Источник:The Conversation