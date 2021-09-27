Ролик в TikTok сорвал тысячи научных исследований – что произошло. Фото: tiktok-ru.ru

https://racurs.ua/n160809-rolik-v-tiktok-sorval-tysyachi-nauchnyh-issledovaniy-chto-proizoshlo.html

Ракурс

TikTok (ТикТок), популярная социальная сеть, повлияла на тысячи научных исследований одним видеороликом. Девушка-подросток из США посоветовала своим подписчикам использовать платформу с опросами, чтобы заработать немного денег.

Выпускница средней школы Флориды Сара Франклин разместила в TikTok видео, которое в результате прервало 4 тыс. 600 исследований. Об этом пишет Futurism.

Prolific — платформа с опросами для ученых и компаний, проводящих поведенческие исследования. Сайт позволяет пользователям регистрироваться и проходить опросы за небольшую плату.

В течение месяца видео Сары Франклин набрало 4,1 млн просмотров и заполнило платформу новыми участниками, большинство из которых были молодыми женщинами из ее демографической группы.

В результате тысячи исследований, проводимых с использованием Prolific, были сорваны. Команда Prolific не учла, что даже при том, что число опрашиваемых значительно увеличилось, аудитория тиктокера-подростка не может быть репрезентативной для населения США в целом.

Ученые обнаружили, что 90% респондентов их опросов составляли женщины со средним возрастом 21 год. К счастью, ситуация постепенно выравнивается. Искажение данных после появления видео медленно уменьшается, хотя процент женщин-участниц все еще остается более 60%.

Напомним, в TikTok большинство популярных роликов, которые ссылаются на алкоголь, концентрируются на положительных ассоциациях с ним и игнорируют негативные. Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых, которые проанализировали 100 самых популярных видео на странице тега #alcohol в этой соцсети.

Источник: Futurism