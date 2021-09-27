ПАСЕ отклонила украинский список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ. Фото: radako.com.ua

https://racurs.ua/n160808-pase-otklonila-ukrainskiy-spisok-kandidatov-na-doljnost-sudi-espch.html

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности», член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

Основная причина — выдвижение среди кандидатов депутата от «Слуги народа» и члена ПАСЕ Александра Мережко, — написал он.

Нардеп отметил, что теперь украинским властям снова надо проводить конкурс, чтобы представить новый список кандидатов.

Напомним, в мае Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ:

Николай Гнатовский — юрист-международник;

Александр Мережко — доктор юридических наук, депутат фракции «Слуга народа», глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Гаяне Нуриджанян — магистр права (Кембриджский университет), имеет большой опыт работы в Совете Европы.

В сентябре комитет ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ рекомендовал ассамблее отклонить представленные Украиной кандидатуры.