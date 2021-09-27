Ракурсhttps://racurs.ua/
ПАРЄ відхилила список українських кандидатів на посаду судді ЄСПЛ. Фото: radako.com.ua
ПАРЄ відхилила список українських кандидатів на посаду судді ЄСПЛhttps://racurs.ua/ua/n160808-parie-vidhylyla-spysok-ukrayinskyh-kandydativ-na-posadu-suddi-iespl.htmlРакурс
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності», член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко у телеграм-каналі.
Основна причина — висування серед кандидатів депутата від «Слуги народу» і члена ПАРЄ Олександра Мережка, — написав він.
Нардеп зазначив, що тепер українській владі знову треба проводити конкурс, щоб подати новий список кандидатів.
Нагадаємо, у травні Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді ЄСПЛ:
- Микола Гнатовський — правник-міжнародник;
- Олександр Мережко — доктор юридичних наук, депутат фракції «Слуга народу», голова комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
- Гаяне Нуріджанян — магістр права (Кембриджський університет), має чималий досвід роботи у Раді Європи.
У вересні комітет ПАРЄ з вибору суддів ЄСПЛ рекомендував асамблеї відхилити подані Україною кандидатури.
Читайте також
.
Чим зміцнити імунітет, або Чи існують імуномодулятори і навіщо вони потрібні — імунолог
COVID-19 без ускладнень, або Чи спрацюють суперліки із США в Україні
Як вітрянка: погані і гарні новини про Дельта-епідемію
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Загрузка...