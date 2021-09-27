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Ракурс
ПАРЄ відхилила список українських кандидатів на посаду судді ЄСПЛ. Фото: radako.com.ua

ПАРЄ відхилила список українських кандидатів на посаду судді ЄСПЛ

27 вер 2021, 19:17
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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності», член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко у телеграм-каналі.

Основна причина — висування серед кандидатів депутата від «Слуги народу» і члена ПАРЄ Олександра Мережка, — написав він.

Нардеп зазначив, що тепер українській владі знову треба проводити конкурс, щоб подати новий список кандидатів.


Нагадаємо, у травні Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді ЄСПЛ:

  • Микола Гнатовський — правник-міжнародник;
  • Олександр Мережко — доктор юридичних наук, депутат фракції «Слуга народу», голова комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
  • Гаяне Нуріджанян — магістр права (Кембриджський університет), має чималий досвід роботи у Раді Європи.

У вересні комітет ПАРЄ з вибору суддів ЄСПЛ рекомендував асамблеї відхилити подані Україною кандидатури.

Джерело: Ракурс


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