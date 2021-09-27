Нове покарання за підробку COVID-сертифікатів придумали в МОЗ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n160807-nove-pokarannya-za-pidrobku-covid-sertyfikativ-prydumaly-v-moz-detali.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, водночас деякі медики почали підробляти свідоцтва про проведення щеплення.

У лікарнях, де виявлять такі порушення, керівників закладів відсторонять від роботи. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Наразі на лікарів-порушників відкрито кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації.

Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, — об'єднаних територіальних громад — із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства, — сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу непричетний до махінацій, його відновлять на посаді.

У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «зелений» і «жовтий» сертифікати вакцинації від коронавірусу запроваджують в Україні. «Жовтий» буде використовуватися тільки усередині країни, а «зелений» дозволить подорожувати за кордон.

19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським. 20 серпня стало відомо, що українську систему перевірки сертифікатів підʼєднали до європейської. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що роздрукувати COVID-сертифікат можна буде наприкінці вересня.