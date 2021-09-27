Новое наказание за подделку COVID-сертификатов придумали в Минздраве. Фото: Укринформ

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, в то же время некоторые медики начали подделывать свидетельства о проведении прививок.

В больницах, где обнаружат такие нарушения, руководителей учреждений отстранят от работы. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

Сейчас на врачей-нарушителей возбуждены уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведения вакцинации.

Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, — объединенным территориальным общинам — с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия, — сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Если следствие выявит, что главный врач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности.

В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыва контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. После этого территориальная община будет самостоятельно финансировать учреждение здравоохранения.

Напомним, ранее мы сообщали, что «зеленый» и «желтый» сертификаты вакцинации от коронавируса вводят в Украине. «Желтый» будет использоваться только внутри страны, а «зеленый» позволит путешествовать за рубеж.

19 августа Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским. 20 августа стало известно, что украинскую систему проверки сертификатов подключили к европейской. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что распечатать COVID-сертификат можно будет в конце сентября.