Как коронавирус влияет на продолжительность жизни – ответ ученых. Фото: Главком

https://racurs.ua/n160806-kak-koronavirus-vliyaet-na-prodoljitelnost-jizni-otvet-uchenyh.html

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Коронавирус повлиял на многие сферы жизни человека. Британские и датские ученые заявили, что из-за COVID-19 существенно снизилась продолжительность жизни.

Пандемия привела к самому сильному снижению ожидаемой продолжительности жизни со времени Второй мировой войны. Статья ученых опубликована в International Journal of Epidemiology.

Специалисты проанализировали данные о смертности за 2020 год в 29 странах. Ученые обнаружили, что в 27 из этих стран — исключение составили Дания и Норвегия — ожидаемая продолжительность жизни существенно уменьшилась.

По сравнению с 2015 годом ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась у женщин в 15 странах и у мужчин в 10 странах.

Снижение ее более чем на год было зафиксировало у мужчин в 11 странах и у женщин в 8 странах. Наибольшее снижение продолжительности жизни наблюдалось у американских мужчин — она уменьшилась на 2,2 года. Вслед за ними идут литовцы — у них она уменьшилась на 1,7 года.

Такое резкое сокращение средней продолжительности жизни произошло главным образом из-за высокой смертности от COVID-19 в более старших возрастных группах, отмечают исследователи. При этом снижение в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения может быть еще большим.

Напомним, коронавирус может вызвать выработку иммунной системой так называемых аутоантител. В конечном итоге они могут поражать здоровые ткани и вызывать воспалительные заболевания. Такие последствия возникали после тяжелой формы коронавируса. Эксперты призвали людей сделать прививки от коронавирусной инфекции.