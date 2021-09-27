Кейт Миддлтон. Фото: spletnik.ru

https://racurs.ua/n160805-keyt-middlton-massovo-kopiruut-znamenitosti-o-chem-rech-foto.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, задает новые тренды среди знаменитостей. Они начали носить кожаные кеды французского бренда Veja, которые являются любимой обувью жены принца Уильяма.

Герцогиня Кембриджская неоднократно появлялась на публике в упомянутой обуви разных моделей. На посты знаменитостей, появившиеся в соцсетях, обратило внимание издание Who What Wear.

Вслед за Кейт Миддлтон кеды Veja принялись носить популярные модели, певицы и инфлюэнсеры. Так, например, в них выходила в свет вместе с мужем принцем Гарри Меган Маркл.

Она выбрала классическую пару белого цвета с черным логотипом. Меган запечатлели во время речной прогулки на катере в облегающих джинсах и ветровке.

По мнению журналистов, кроссовки Veja пришли на замену классическим кедам брендов Converse и Vans. Чаще всего их сочетают с джинсами разного кроя, спортивной одеждой и брючными костюмами.

Источник: Who What Wear