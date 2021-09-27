Кейт Міддлтон. Фото: spletnik.ru

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, створює нові тренди серед знаменитостей. Вони почали носити шкіряні кеди французького бренду Veja, які є улюбленим взуттям дружини принца Вільяма.

Герцогиня Кембриджська неодноразово з’являлася на публіці в цьому взутті різних моделей. На пости знаменитостей, що з’явилися в соціальних мережах, звернуло увагу видання Who What Wear.

Слідом за Кейт Міддлтон кеди Veja почали носити популярні моделі, співачки та інфлюенсери. Так, наприклад, в них виходила у світ разом з чоловіком принцом Гаррі Меган Маркл.

Вона вибрала класичну пару білого кольору з чорним логотипом. Меган сфотографували під час прогулянки на катері в облягаючих джинсах і куртці.

На думку журналістів, кросівки Veja прийшли на заміну класичним кедам брендів Converse і Vans. Найчастіше їх поєднують з джинсами різного крою, спортивним одягом та брючними костюмами.

Джерело: Who What Wear