Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Кейт Міддлтон. Фото: spletnik.ru

Кейт Міддлтон масово копіюють знаменитості — про що йдеться (ФОТО)

27 вер 2021, 18:02
999

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, створює нові тренди серед знаменитостей. Вони почали носити шкіряні кеди французького бренду Veja, які є улюбленим взуттям дружини принца Вільяма.

Герцогиня Кембриджська неодноразово з’являлася на публіці в цьому взутті різних моделей. На пости знаменитостей, що з’явилися в соціальних мережах, звернуло увагу видання Who What Wear.

Слідом за Кейт Міддлтон кеди Veja почали носити популярні моделі, співачки та інфлюенсери. Так, наприклад, в них виходила у світ разом з чоловіком принцом Гаррі Меган Маркл.

Вона вибрала класичну пару білого кольору з чорним логотипом. Меган сфотографували під час прогулянки на катері в облягаючих джинсах і куртці.


На думку журналістів, кросівки Veja прийшли на заміну класичним кедам брендів Converse і Vans. Найчастіше їх поєднують з джинсами різного крою, спортивним одягом та брючними костюмами.

Джерело: Who What Wear

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів