Samsung включив в оновлення софту для українців вимоги РФ

https://racurs.ua/ua/n160804-samsung-vkluchyv-v-onovlennya-softu-dlya-ukrayinciv-vymogy-rf-foto.html

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Samsung — південнокорейська корпорація, компанія-виробник електроніки — включив в оновлення софту для громадян України вимоги Росії. Зокрема, як повідомили користувачі, в Росії на смартфони і планшети на Android і iOS повинні бути встановлені програми:

продукти «Яндекса»: «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», пошукова система «Яндекс»;

продукти Mail (.)ru: голосовий асистент «Маруся», «Новости Mail (.)ru», «Почта Mail (.)ru», OK Live, ICQ, «Одноклассники», «Вконтакте»;

MirPay (платіжна система, лише для Android);

«Госуслуги»;

«МойОфис Документы»;

Kaspersky Internet Security (лише на Android);

Applist (.)ru (агрегатор для доступу до соціальних інтернет-ресурсів).

Згодом південнокорейська корпорація попросила вибачення у користувачів з України.

Нещодавно українські користувачі смартфонів Z Fold2 отримали пропозицію щодо оновлення безпеки пристрою, в описі якого помилково була вказана інша країна. Наша компанія відповідально заявляє, що оновлення було розроблене саме для українських користувачів. Даним оновленням не передбачається встановлення програм, обов’язкових для Російської Федерації, оскільки законодавчі акти однієї країни не мають жодної юридичної сили на території іншої країни. Помилку в описі оновлення визнаємо і відсьогодні нами змінено універсальний опис зазначеного оновлення і диференційовано відповідно до країни, — йдеться у заяві Samsung.



В компанії також запевнили, що докладуть всіх зусиль для надання подальших оновлень з описом, що відповідає запропонованому оновленню для України.