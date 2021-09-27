МЗС прокоментувало заяви Лукашенка про американські бази. Фото: lrt.lt

https://racurs.ua/ua/n160803-lukashenko-zasvoyiv-shablony-propagandy-kremlya-kyyiv-pro-marennya-backy.html

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Заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка про бази США в Україні прокоментували в МЗС.

Дипломати зазначили, що вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Лукашенка. Самопроголошеному президенту нагадали, що він «просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії». Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема, — наголосили дипломати.

У Києві зазначили, що саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України та Білорусі. Порадили Мінську задуматися про те, як зберегти суверенітет і незалежність своєї країни.

Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас, ми усіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко «побачив» на кордоні з Україною американські бази та ракети. Також він звинуватив Україну в курсі на конфронтацію з Білоруссю. Крім того, диктатор заявив, що у Польщі нібито розгортають цілі корпуси біля кордонів Білорусі, і ці корпуси належать іноземним державам — зокрема, США.