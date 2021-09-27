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Ракурс
Опади в Европі. Фото: Gismeteo

Мінливі дощі та бабине літо завітають до України (КАРТА)

27 вер 2021, 17:02
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Погода в Україні 28 вересня переважатиме сонячна та тепла. У всіх регіонах спостерігатиметься друге бабине літо, опади будуть незначними та накриють лише східні регіони.

Температура повітря сягатиме +20° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади в Європі. Фото: Gismeteo

Опади в Європі. Фото: Gismeteo

Погода у Києві 28 вересня здивує теплими сонячними променями. Вночі температуру повітря прогнозують 5−7° тепла, а вдень повітря прогріється до 13−15° вище нуля.

Погода в Києві. Фото: Gismeteo

Погода в Харкові прогнозується відносно тепла, але містом пронесуться дощі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 4−6° тепла, а вдень піднімуться до 13−15° із позначкою плюс.

Погода в Харкові. Фото: Gismeteo

Погода в Одесі завтра зігріватиме останнім теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 9−11° тепла, а вдень обіцяють 14−16° вище нуля.

Погода в Одесі. Фото: Gismeteo

Погодні умови у Львові у вівторок будуть відносно теплими та сухими. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° тепла, а вдень обіцяють 13−15° тепла.

Погода у Львові. Фото: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 28 вересня прогнозується неспокійна — очікується потужна магнітна буря. Максимальної активності вона сягне вночі.


Геомагнітні бурі. Фото: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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