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Ракурс

Переменные дожди и бабье лето посетят Украину (КАРТА)

27 сен 2021, 17:02
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Погода в Украине 28 сентября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах будет наблюдаться второе бабье лето, осадки будут незначительными и накроют только восточные регионы.

Температура воздуха будет достигать +20° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура в Европе. Фото: Gismeteo

Осадки в Европе. Фото: GismeteoПогода в Киеве 28 сентября удивит теплыми солнечными лучами. Ночью температуру воздуха прогнозируют 5−7° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 13−15° выше нуля.

Погода в Киеве. Фото: Gismeteo

Погода в Харькове прогнозируется относительно теплая, но в городе пронесутся дожди. Столбики термометров ночью опустятся до 4−6° тепла, а днем поднимутся до 13−15° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Фото: GismeteoПогода в Одессе завтра будет согревать последним теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 9−11° тепла, а днем обещают 14−16° выше нуля.

Погода в Одессе. Фото: GismeteoПогодные условия во Львове во вторник будут относительно теплыми и сухими. Столбики термометров ночью покажут 5−7° тепла, а днем обещают 13−15° тепла


Погода во Львове. Фото: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 28 сентября прогнозируется неспокойная — ожидается мощная магнитная буря. Максимальной активности она достигнет ночью.

Геомагнитные бури. Фото: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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