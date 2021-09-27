Разоблачены медики, заставлявшие онкобольных покупать «бесплатные препараты», фото: СБУ

https://racurs.ua/n160800-onkobolnym-na-jitomirschine-prodavali-besplatnye-lekarstva-sbu-foto.html

Ракурс

Медиков Житомирского областного онкологического диспансера уличили в коррупционной схеме — они заставляли онкобольных покупать дорогостоящие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно предоставляло государство.

Эта схема действовала как минимум на протяжении последних полгода. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации следствия, схему организовал заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой.

Медики назначали онкобольным лечение, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках — это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного, — отмечают в СБУ.

Отмечается, что полученные лекарства медики-мошенники «списывали» и продавали их частным аптекам за пол цены. Препараты сбывали в нескольких областных центрах.

Во время обысков, проведенных в служебных кабинетах обоих злоумышленников, их частных автомобилях, а также в задействованных в схеме аптечных пунктах, изъяли:

почти 0,5 млн грн наличности;

очередную партию готовых к «сбыту» лекарств (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).

Продолжается досудебное расследование для выявления всех причастных лиц.

Разоблачение злоумышленников состоялось 24 сентября, сразу после очередной передачи злоумышленниками партии дорогостоящих медицинских препаратов за денежные средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет.