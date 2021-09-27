В древнем амфитеатре найдены «элитные» ложи с именами владельцев

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Ракурс

В Пергамском амфитеатре, который расположен на территории современного города Бергама в Турции, найдены «элитные» ложи с именами владельцев. Этот амфитеатр привлекает внимание археологов благодаря сходству с римским Колизеем. Раскопки здесь продолжаются с 2018 года.

Гладиаторскую арену Пергама построили в римскую эпоху — примерно 1800 лет назад, он отличается от других подобных сооружений большой ареной. В II веке в амфитеатре проходили бои гладиаторов и животных, также там проводили реконструкции морских сражений. На этой же арене казнили первых христиан.

Исследователи из Немецкого археологического института нашли места для зрителей, отделенные от остальных рядов и похожие на современные ложи на спортивных стадионах. Они были подписаны — надписи высечены в камне. Латинские имена были выбиты греческими буквами: исследователи предполагают, что это жители Рима, которые по каким-то причинам пожелали иметь персональное место в Пергамском амфитеатре. Возможно, речь идет о представителях имперской администрации.

На сегодня археологи обнаружили пять частных зрительских зон. Ученые полагают, что вместимость амфитеатра составляла от 25 до 50 тыс. человек.

Они хотели построить здесь копию Колизея, который посещали все слои общества. И люди из высшего класса или важных семей имели частные места в специальных секциях с выгравированными на них именами, — отметил директор Немецкого археологического института Феликс Пирсон.

Ученые не исключают, что строительство амфитеатра — очередной шаг в соперничестве Пергама с Эфесом и другими крупными центрами того времени.

Расцвет Пергамского царства достиг при Евмене II (197−159 годы до нашей эры). Именно по его приказу примерно в 189 году до нашей эры основали Пергамскую библиотеку.

В римском Колизее ложи, с которых открывался самый лучший вид на арену, предназначались для императора и весталок. Рядом находилась площадка для сенаторов. Потом места делили так: чем выше — тем менее знатные и более бедные зрители.