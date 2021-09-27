Озеро свежей лавы. Фото: Volcano Discovery

https://racurs.ua/n160798-ozero-svejey-lavy-obrazovalos-na-vulkane-v-afrike-vpechatlyauschie-foto.html

Ракурс

Лавовое озеро образовалось кратере вулкана Ньирагонго, расположенного на территории Демократической Республики Конго.

Озеро свежей лавы возникло во второй половине сентября. В мае вулкан совершил извержения, а поток лавы остановился у северной окраины города Гомы с населением около 600 тыс. лиц. Впоследствии произошло землетрясение, которое могло вызвать выбросы газа под озером Киву. В результате ЧП тогда погибли 32 человека. Об этом сообщает Gismeteo со ссылкой на AFP.

Эксперты из обсерватории вулканологии Гомы считают, что появление лавы стало хорошим знаком, поскольку свидетельствует не о новом извержении, а позволяет вулкану «дышать». Образование огненного озера в кратере снижает риск землетрясений в вулканической зоне Гомы.

Как известно, гора Ньирагонго достигает высоты 3,5 тыс. м. самое разрушительное извержение Ньирагонго произошло в 1977 году, когда погибло более 600 человек.

Напомним, более недели на острове Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото пригласила туристов посмотреть на это беспрецедентное зрелище, поскольку последние 50 лет на Канарских островах не происходило ничего подобного.

Источник: Gismeteo