Трускавец станет Ватерлоо Разумкова — СМИ узнали о зачистке людей спикера

https://racurs.ua/n160797-truskavec-stanet-vaterloo-razumkova-smi-uznali-o-zachistke-ludey-spikera.html

Ракурс

Большие кадровые ротации во власти готовят на Банковой. О новациях Офис президента якобы объявит на следующий уик-энд в Трускавце, где Владимир Зеленский соберет на предметный разговор свою фракцию в парламенте.

«Зеркало недели» сообщило, что «слуги» 1−3 октября обсудят замену для спикера Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких руководителей парламентских комитетов. Большинство из тех, кого «зачистит» Банковая, находятся в орбите влияния опального спикера.

Например, речь идет о потере кресел руководителями бюджетного комитета Юрием Аристовым и Андреем Клочко (комитет местного самоуправления и региональной политики).

Недавно оба попали в громкие медийные скандалы. Мать Клочко за два года купила имущества на 14,5 млн грн, а в случае с Аристовым речь идет о фото элитного авто его сына. Кроме того, на Банковой считают, что оба нардепы не контролируют свои комитеты.

Планируют в ОП и отставку самого Разумкова, у которого была особая позиция по поводу принятия антиолигархического закона. Сейчас началась кампания дискредитации спикера, чтобы ускорить голосование против него.

Если Разумкова «уйдут», портфели потеряют и руководители комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Эти нардепы, по версии «ЗН», также из «орбиты Разумкова».

Вопрос замены Разумкова Русланом Стефанчуком (первый вице-спикер Рады) пока еще не решен, поскольку Зеленский ищет не только преданного человека, но «удачное пиар-лицо».

На место Клочко якобы претендует председатель подкомитета по строительству и архитектуре Елена Шуляк.

Вероятным кандидатом на вылет является также глава комитета по вопросам земельной и аграрной политики Николай Сольский. Он бывший партнер экс-главы ОП Андрея Богдана.

Перечень министров, которые рискуют после Трускавца уйти из Кабмина, не изменился: руководительница Минсоцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Зеркало недели» добавляет в этот список и главу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Источник: «Зеркало недели»