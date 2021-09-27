Суд снял с Антоненко электронный браслет. Фото: Facebook

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Ракурс

Дело Шеремета до сих пор расследуется, а всех подозреваемых уже выпустили из следственного изолятора.

Главного подозреваемого, ветерана Андрея Антоненко, отпустили под ночной домашний арест без электронного браслета. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить Андрею Антоненко круглосуточный домашний арест. Теперь Андрей Антоненко должно быть дома только с 23.00 до 6.00.

Подозреваемому по делу об убийстве Шеремета Андрею Антоненко заменили круглосуточный домашний арест на ночной без ношения электронного браслета.

Напомним, ранее мы сообщали, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко осталась без браслета на ноге. Шевченковский районный суд города Киева изменил ей меру пресечения и отменил ее круглосуточный домашний арест.