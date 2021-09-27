Выборы мэра Харькова - кандидата от «ЕС» поддержал «Голос»

https://racurs.ua/n160795-vybory-mera-harkova-kandidata-ot-es-podderjal-golos.html

Ракурс

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. Политсила «Голос» во время этой избирательной кампании поддержала кандидатуру председателя фракции «Европейская солидарность» в Харьковском облсовете Александра Скорика.

Лидер «Голоса» Кира Рудик выступила с соответствующей речью. СМИ отметили, что сообщение о поддержке кандидата от «ЕС» в Харькове размещено на странице «Европейская Солидарность — Харьковщина», однако ни на странице «Голоса», ни на странице самой Рудик упоминаний об этом нет.

На конференции Рудик заявила о важности взаимопомощи патриотических сил ради общей цели — европейского будущего Украины:

У нас общая цель, мы хотим, чтобы Украина двигалась в направлении Европы и НАТО, чтобы Украина никогда не теряла свой патриотический путь. У «Голоса» и «Европейской солидарности» есть множество разногласий с точки зрения экономики, различных культурных подходов, но когда идет наступление на украинский язык, мы выходим к трибуне для того, чтобы блокировать ее вместе. Когда идет наступление на то, чтобы Украина двигалась в сторону НАТО, мы выходим к трибуне Верховной Рады вместе.



Ранее нардепы от «ЕС» и «Голоса» в Верховной Раде достаточно скептически относились друг к другу и спорили о целях и приоритетах.

Напомним, на местных выборах Скорика избрали депутатом от Харьковского областного совета. Впоследствии он возглавил фракцию, также политик входит в состав бюджетной комиссии. До избрания работал генеральным директором ООО «Мясокомбинат „Мясной“».