Вибори мера Харкова - кандидата від “ЄС” підтримав “Голос”

https://racurs.ua/ua/n160795-vybory-mera-harkova-kandydata-vid-ies-pidtrymav-golos.html

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Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Політсила «Голос» під час цієї виборчої кампанії підтримала кандидатуру голови фракції «Європейської солідарності» у Харківській облраді Олександра Скорика.

Лідер «Голосу» Кіра Рудик виступила з відповідною промовою. ЗМІ зауважили, що повідомлення про підтримку кандидата від «ЄС» у Харкові розміщене на сторінці «Європейська Солідарність — Харківщина», однак ані на сторінці «Голосу», ані на сторінці самої Рудик згадок про це немає.

На конференції Рудик заявила про важливість взаємопідтримки патріотичних сил заради спільної мети — європейського майбутнього України:

Ми маємо спільну мету, ми хочемо, щоб Україна рухалась у напрямку Європи та НАТО, щоб Україна ніколи не втрачала свій патріотичний шлях. У «Голосу» та «Європейської солідарності» є безліч розбіжностей з погляду економіки, різних культурних підходів, але коли є наступ на українську мову, ми виходимо до трибуни для того, щоб блокувати її разом. Коли є наступ на те, щоб Україна рухалась у сторону НАТО, ми виходимо до трибуни Верховної Ради разом.



Раніше нардепи від «ЄС» та «Голосу» у Верховній Раді досить скептично ставилися один до одного та сперечалися щодо цілей та пріоритетів.

Нагадаємо, на місцевих виборах Скорика обрали депутатом від Харківської обласної ради. Згодом він очолив фракцію, також політик входить до складу бюджетної комісії. До обрання працював генеральним директором ТОВ «М'ясокомбінат „М'ясний“».