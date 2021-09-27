Тигр відкусив палець дитині в окупованому Криму

В окупованому Криму тигр у зоопарку відкусив палець дитині, фото:

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Тигр з розташованого в тимчасово окупованому Криму в місті Білогорську, що за 40 км від Сімферополя, парку «Тайган» відкусив палець на руці однорічному хлопчику.

Інцидент стався вчора, 26 вересня, коли матір хлопчика, намагаючись показати дитині тигра по-ближче, вийшла за межі безпечної зони. Про це повідомляє видання «Комсомольская правда».

«22-річна мати піднесла свою однорічну дитину за межі бар'єру безпеки, до захисного огородження, в результаті тигр відкусив дитині великий палець лівої руки», — зазначило джерело видання.

Зазначається, що дитині надали допомогу на місці, а згодом госпіталізували до дитячої лікарні в Сімферополі.

Водночас мати хлопчика стверджує, що коли вона разом з дитиною підійшла до однієї з кліток, всі тигри спали.

Паша підняв ручку щоб показати пальчиком на тигра, в цей момент звідкись з гілки зістрибнула тварина. Кішка через прути клітки зачепила кігтем руку дитини, підтягла до себе і вкусила за палець, — зазначила жінка.

За її словами, все сталося дуже швидко і коли вона відскочила від клітки з дитиною, хлопчик голосно кричав, а на місці пальця була закривавлена рана.

Жінка стверджує, що на місці не було нікого зі співробітників парку. А коли вона дісталася медпункту, на місці не було медсестри.

Її не змогли знайти, якісь співробітники допомогли замотати бинтом руку Паші і викликали швидку, по суті, це вся допомога, — зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно в Росії тигр напав на двох грибників.

Джерело: «Комсомольская правда»